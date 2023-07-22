شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موقف السوبر الرباعى بعد كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف بطولة السوبر المصري وهل سيتم إقامته بين فريقين ،كما هو معتاد أو من أربعة فرق في شكل جديد وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا بعد إنتهاء مباراة كأس الرابطة التي تجمع المصري و سيراميكا .

من ناحية أخرى ، طالب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، اتحاد الكرة ببمساعدته في تجهيز وتدريب الحكام خلال فترة التوقف المقبلة، حتى يظهر الحكام بشكل أفضل من الذي ظهروا عليه في الشهر الماضي ، وطالب بيريرا من اتحاد الكرة تجهيز 3 معسكرات للحكام على مدار 45 يومًا لتطوير قدرات الحكام بعد الأخطاء التي حدثت في الموسم الحالي وأثارت جدلا كبيرة في الشارع الرياضي.

ووضع رئيس لجنة الحكام، خطة قوية لتطوير قدرات الحكام خلال فترة التوقف الدولى، من خلال معسكرات تدريبية مكثفة لإعداد حكام مميزين للموسم المقبل ، حيث قدم بيريرا تقريره قبل أيام لاتحاد الكرة عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء فى الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستقر بيريرا على عقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام، فى ضوء سياسة المكاشفة التى يتعامل بها مع الشارع الرياضى، بعد سلسلة من الأزمات التحكيمية شهدها الموم الماضي.