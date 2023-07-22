«ده واحد خاين وبايع».. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، أنه كان له فضل ودور كبير في حصول الفارس الأبيض على العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، مضيفاً: "كل سنة بجيب في الألعاب الجامعية 6 بطولات على الأقل.. ده غير 3 دوري وكونفدرالية وباقي بطولات كرة القدم".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الجمعة بنادي الزمالك، تحدث مرتضى منصور عن صفقة انتقال اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي، حيث قال: "بقول لجماهير الزمالك متزعلوش على إمام عاشور عشان ده واحد خاين وبايع.. الزمالك بيتعرض لكل المؤامرات بس واقف على رجله لأنه نادي المبادئ والقيم والملوك."

وأضاف: "أنا بضحي عشان الزمالك يعيش وتحملت ما هو فوق طاقة البشر.. لو بتحب النادي ارفع الحجز يا ممدوح عشان نسدد غرامة شيكابالا وأتشيمبونج.. داخل البطولة العربية والنصر والشباب بيتم دعمهم.. وأنا بجمع جنيه على جنيه ومعييش أجيب ورك."

وتابع رئيس الزمالك المعزول: "عمالين يقولوا عاوزين صفقات عاوزين بطولات.. طب إزاي وأنا مستلم النادي من ممدوح عباس وهو فيه 600 جنيه ومن لبيب فيه 69 ألف جنيه.. لعيبة الزمالك كان ليهم 74 مليون جنيه.. سبت النادي وهما ليهم 5% بس."

وأكمل: "مبقولش لحد اديني فلوس.. أنا بقول سبني أكون نادي طبيعي لما كنت طبيعي جبت عبد الله السعيد بـ 40 مليون جنيه.. جبت بن شرقي ومحمد عواد ومحمد صبحي وإمام عاشور."