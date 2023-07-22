شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ باستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بيراميدز المرتقبة وحرص مارسيل كولر المدير الفني على منح اللاعبين إجازة من التدريبات أمس لمواجهة الإجهاد الذي يُعاني منه اللاعبين نتيجة ضغط المباريات حيث تدرب الفريق صباح الخميس وحصل على راحة الجمعة على أن يختتم استعداداته اليوم لمباراة الغد التي يرغب فيها المارد الأحمر في حسمها لصالحه بإعتبارها أحدى أهم المواجهات للفريق محلياً بعيداً عن حسم الأهلي بطولة الدوري مؤخراً وإستلام درع الدوري عقب مباراة حرس الحدود التي أقيمت الأربعاء الماضي وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

على صعيد أخر، كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية مع نظراءهم في نادي الجيش الملكي المغربي من أجل الحصول على خدمات رضا سليم جناح الأخير الذي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل مطلع الموسم الجديد، خاصة بعدما نال اللاعب المغربي إشادة وقناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب صاحب الـ23 لاعباً بالإنتقال للقلعة الحمراء ليكون إحدى الصفقات التى تلقى ترحيب كولر خاصة وأن اللاعب يُجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وهو ما يبحث عنه المدير الفني السويسري ، وظهر اللاعب مع ناديه الجيش بشكل جيد هذا الموسم وقاده للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ عام 2008 ، ولعب رضا سليم 38 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق الجيش الملكي، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات التي شارك بها.

وقدم الأهلي عرضاً قيمته مليون و200 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب المغربي ويتم التفاوض حالياً بين الناديين لحسم الصفقة بشكل رسمي فى اطار خطة القلعة الحمراء لسد النقص بصفوف الفريق والوصول إلى الكمال الفنى المطلوب.