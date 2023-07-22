شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد اليوم موقف السولية ومتولى من مباراتى بيراميدز والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع نظيره الفني خلال مران اليوم ،السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري في ختام بطولة الدوري الممتاز.

واقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي.

وغاب السولية عن الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويخضع الثنائي السولية ومتولي لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي اليومية، قبل الانتظام في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المتبقية في الدوري أمام بيراميدز ثم المصري.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير غداً السبت والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري