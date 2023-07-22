شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستبعد شلبى وجمعة من رحلة السعودية للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استبعاد كلاً من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، بسبب عدم الجاهزية.

ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كلاً من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبين.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية مساء، غدًا الأحد، من أجل إقامة معسكر إعداد فى السعودية، قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة