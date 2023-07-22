شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بالقوة الضاربة للأهلي أمام بيراميدز غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، فى الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز على بيراميدز غداً من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع حرس الحدود في المباراة التى شهدت استلام الاهلي درع الدوري.

وينوي كولر الدفع فى مباراة الغد بالعناصر الأساسية، وفى مقدمتها، محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وديانج ومحمد هاني.

على صعيد متصل، يحدد الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع نظيره الفني خلال مران اليوم، السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

واقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي.

وغاب السولية عن الأهلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويخضع الثنائي السولية ومتولي لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي اليومية، قبل الانتظام في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المتبقية في الدوري أمام بيراميدز ثم المصري.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير غداً السبت والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري.