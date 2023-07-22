شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفرج عن مستحقات اللاعبين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس النادي المصري لاعبي الفريق بصرف كافة المستحقات المتعلقة بالموسم الجاري أو حتى من المواسم السابقة، وعقد مجلس المصري جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مباراة سيراميكا الليلة فى نهائي كأس الرابطة، وتعهد مسئولو النادي البورسعيدي بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

كما وعد مجلس المصري لاعبي الفريق بصرف مكافآت خاصة حال التتويج ببطولة كأس الرابطة، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يلتقي بفريق سيراميكا، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.