«صالح سليم أسطورة غصب عنك يا إمام».. مرتضى منصور: انا بعت لمحمود الخطيب التروماي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، إن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، كان يتبقى في عقده مع القلعة البيضاء مدة 6 أشهر فقط.

وأوضح مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الجمعة بنادي الزمالك: " كنت أتمنى يتواصل معي محمود الخطيب ويقدم طلب للتعاقد مع إمام عاشور، وكان هيكون بسعر أقل".

وأضاف رئيس الزمالك المعزول: " اشتريت إمام عاشور بـ 10 ملايين جنيه بالتقسيط، وبعته ب90 مليون جنيه، وراح الأهلي اشتراه بنفس القيمة، من نادي كوبري".

وتابع: "إمام عاشور أَسَاء لصالح سليم ورموز النادي الأهلي أمام مسمع الجميع، وبقوله صالح سليم أسطورة غصب عنك يا إمام".

واختتم مرتضى منصور: "إمام عاشور لديه فيلا وعمارة وكل ده من خير الزمالك، وأنا بقول لجماهير الزمالك أوعى تزعل على لاعب خاين أنا بعت لمحمود الخطيب التروماي".