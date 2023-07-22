شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى تواصل الدفاع عن اللقب وتتأهل لنهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البطلة المصرية أمينة عرفي دفاعها عن لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش، وتأهلت عرفي إلى الدور النهائي بالبطولة المقامة حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وفازت أمينة عرفي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-7, 11-3.

بينما خسرت فيروز أبو الخير في نصف النهائي أمام الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-8.

وتأهل 5 لاعبين مصريين إلى نصف نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.