شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل زياد السيسى إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف إلى الدور الرئيسى مباشرة بمنافسات فردى بطولة العالم المقامة فى إيطاليا، لتواجده ضمن أفضل 16 لاعب مصنفا عالميا فى البطولة. ويخوض المنتخب المصري للسلاح منافسات البطولة التى تنطلق اليوم السبت بقائمة كالتالي: قائمة سلاح سيف المبارزة رجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي". قائمة سلاح الشيش رجال كلا من: "علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فيما ضمت قائمة السيدات: "يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة". وضمت قائمة سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك"ندى حافظ" في منافسات السيدات. ويقود المنتخب الوطني جهاز فني مكون من: ك. فاليرو اسبرومتني وك. ماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة د.سيد سامي مديرا فنيا ود. سامح مجدي، ويشرف على فريق سلاح السيف ك. فينسين وكجمال عبد اللطيف. ويرأس البعثة ك. طارق الحسيني نائب أول رئيس مجلس الإدارة وأ. ميرفت حسنين عضو مجلس الإدارة، كما يرافق البعثة كل من د. أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخب وك. علاء ابو القاسم المدير الرياضي ود. محمد الجمال مخطط الأحمال ود. محمد الششتاوي أخصائي العلاج الطبيعي وأ.إسلام سعيد مندوب البنك الأهلي. كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح ك. عبد المنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي للسلاح.

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