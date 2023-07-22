شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يؤدى تدريبات الجرى حول الملعب بعد انتظامه فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات الجرى حول الملعب بعد انتظامه فى مران الفريق الأبيض الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض البطولة العربية.

وخاض محمود علاء تدريبات الجرى حول الملعب تحت إشراف طبيب الفريق من أجل تأهيله بالشكل الأمثل مهيداً لمشاركته فى المران الجماعى.

واستأنف الزمالك مرانه صباح اليوم، السبت، تدريباته الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام، بعد انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر مسئولو نادى الزمالك، على تقديم موعد سفر البعثة البيضاء إلى السعودية لمدة 24 ساعة، بعدما كان من المقرر أن تسافر البعثة يوم الاثنين استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية مساء غد الأحد ، من أجل إقامة معسكر إعداد فى السعودية، قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.