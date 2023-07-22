شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم عمر فايد مدافع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي المقاولون العرب حقيقة تلقي النادي عرضاً رسمياً لضم عمر فايد لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المقاولون لم يتلق أى عروض رسمية من الأهلي حتى الآن بخصوص اللاعب.

وأضاف المصدر، أن المقاولون العرب منح الأولوية لاحتراف عمر فايد مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي وذلك بعد دخول اللاعب دائرة اهتمامات الكثير من الأندية المحلية الكبرى بعد تألقه خلال الموسم المنقضي مع المقاولون، وفي حالة تلقي النادي أي عرض سيتم مناقشته.

صاحب الـ 19 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح، وشارك عمر فايد في 23 مباراة مع المقاولون العرب في الموسم الجاري، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، تصعيد الثنائي، محمد عبد الناصر مواليد 2006، والذي سبق له اللعب في مركز الجناح خلال مباراتي المقاولون أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ومهند محمد هداف فريق 2005 وهداف دوري الجمهورية، إلى الفريق الأول وذلك لدعم صفوف المقاولون في الموسم المقبل

استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الأولوية في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، للناشئين واللاعبين صغار السن، وذلك للحفاظ على معدل أعمار الفريق المنخفض في إطار خطة الجهاز الفني لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لفترة طويلة.