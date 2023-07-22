شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجي وفيروز أبو الخير تحصدان برونزية بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم ثنائي الاسكواش المصري فيروز أبو الخير وملك خفاجي الميدالية البرونزية ببطولة العالم لناشئات الاسكواش المقامة حالياً فى مدينة ملبورن الأسترالية.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وكانت ملك خفاجي قد خسرت في مباراة الدور نصف النهائي أمام مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-7, 11-3.

بينما خسرت فيروز أبو الخير في نصف النهائي أمام الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-8.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للاسكواش على تتويج الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد خسارتهما في نصف النهائي.

وتأهل 5 لاعبين مصريين إلى نصف نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.