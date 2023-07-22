شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصرى تتوجه إلى استاد برج العرب لحضور نهائى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير النادي المصري الزحف صوب استاد برج العرب بالإسكندرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، لمساندة الفريق فى اللقاء المرتقب بين المصري وسيراميكا فى نهائي كأس الرابطة.

وكانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم قد أعلنت زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة النهائية إلى 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

ويستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي بفريق سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.