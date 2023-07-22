شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى نهائي كأس رابطة الأندية بين المصري وسيراميكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يلتقي بفريق سيراميكا فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنذ تأسيسه فى 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في المصري وسيراميكا كالتالي:

المصري: 7 مليون و150 ألف يورو

- إلياس الجلاصي: مليون يورو

- عبد الرحيم دغموم: 700 ألف يورو

- مروان حمدي: 600 ألف يورو

- محمود جاد: 500 ألف يورو

- عماد الدين بو بكر: 450 ألف يورو

سيراميكا: 8 مليون و850 ألف يورو

- أحمد ياسر ريان: مليون و200 ألف يورو

- جون إيبوكا: مليون يورو

- محمد بسام: 600 ألف يورو

- محمد إبراهيم: 600 ألف يورو

- محمد شكري: 600 ألف يورو