شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يصعد لنهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى محمد زكريا إلى نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش، المقامة حالياً فى مدينة ملبورن الأسترالية. ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وفاز محمد زكريا فى الدور نصف النهائى على مواطنه سلمان خليل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-6

يذكر أن البطلة المصرية أمينة عرفى، حامل لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية، تأهلت هى الأخرى إلى المباراة النهائية بمنافسات الناشئات.

وتأهل 5 لاعبين مصريين إلى نصف نهائى البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال ألفردية، وبطولة السيدات ألفردية، وبطولة ألفرق النسائية.