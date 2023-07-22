ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع استكمال منافسات كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023 ، فسنكون على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل بنسخة مونديالية غير مسبوقة، بمشاركة 32 منتخبًا، للمرة الأولى، عبر التاريخ، فترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات مونديال السيدات اليوم والقنوات الناقلة كالتالى:

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة:

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

تقام مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام نظيره فيتنام فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

كما يلتقى منتخب زامبيا ونظيره اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة صعبة أمام هايتي فى تمام الساعة الثانية عشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

وأخيرًا يختتم لقاءات اليوم بكأس العالم لسيدات كرة القدم بمواجهة منتخب الدنمارك ونظيره الصين، المقرر لها الساعة الثالثة بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium