اخبار الرياضه

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع استكمال منافسات  كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023، فسنكون على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل بنسخة مونديالية غير مسبوقة، بمشاركة 32 منتخبًا، للمرة الأولى، عبر التاريخ، فترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات مونديال السيدات اليوم والقنوات الناقلة كالتالى:

 

 

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة:

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

 

تقام مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام نظيره فيتنام فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

كما يلتقى منتخب زامبيا ونظيره اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة صعبة أمام هايتي فى تمام الساعة الثانية عشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

وأخيرًا يختتم لقاءات اليوم بكأس العالم لسيدات كرة القدم بمواجهة منتخب الدنمارك ونظيره الصين، المقرر لها الساعة الثالثة بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع عبر قناة  beIN Sports 1 HD Premium

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا