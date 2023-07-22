إنتظام لاعبي الزمالك المعارين في مران الفريق اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، و محمود علاء و أحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، و أحمد عيد الظهير الأيمن، و أحمد زكي الظهير الأيسر، و حمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء اعارتهم لبعض الأندية التي كانوا يتواجدون بها على سبيل الإعارة من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل يحرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على معالجة أخطاء لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية كما كلف معاونيه بدراسة الاتحاد المنستيري.

كلف الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الاتحاد المنستيري التونسي والتي سوف تقام يوم الجمعة 28 يوليو.

وتشهد قائمة الزمالك عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم نبيل دونجا وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة والونش وناصر منسي.