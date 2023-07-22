جدول مباريات الزمالك في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ختام الدوري.

وينتظر الزمالك العديد من المباريات القوية بالبطولة التي سيخوض أولي مبارياتها يوم 28، ونعرض جدول مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل يحرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على معالجة أخطاء لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية كما كلف معاونيه بدراسة الاتحاد المنستيري.

كلف الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الاتحاد المنستيري التونسي والتي سوف تقام يوم الجمعة 28 يوليو.

وتشهد قائمة الزمالك عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم نبيل دونجا وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة والونش وناصر منسي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.