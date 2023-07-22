نهائي كأس الرابطة.. مشوار المصري البورسعيدي قبل صدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصل فريق المصري البورسعيدي بقيادة ميمي عبدالرازق لمهمة صعبة تجمعه أمام فريق سيراميكا كليوباترا، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

مشوار المصري البورسعيدي في كأس الرابطة

حجز فريق المصري بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية 2022-2023، بعدما اجتاز دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة علي حساب الأهلي بنتيجة 3-0 إعتبارياً بعد اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة.

ليتأهل مباشرة إلي الدور ربع النهائي وتمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على الإسماعيلى 2-0 في الدور ربع النهائي بديربي القناة.

ثم فوزه على فيوتشر حامل اللقب بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا في نهائي الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري فى نهائي كأس الرابطة:

تنطلق صافرة أحداث مباراة نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا كليوباتار فى نهائي كأس الرابطة:

تذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة وتبث عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

يدخل فريق الكرة الأول بنادى المصري محتلًا المركز الخامس، برصيد 47 نقطة، بواقع 33 جولة، ويتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

وعلى الجانب الآخر يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباراة النهائي اليوم، محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ببطولة الدوري المصري.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة سيراميكا :

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

في خط الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، إلياس الجلاصي

في الهجوم: رحيم دغموم، فرانك إيتوجا، رجب عمران