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الشباب والرياضة تواصل جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالدقهلية

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ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات برنامج " جسور الأمل "

السبت 22/يوليو/2023 - 01:14 م 7/22/2023 1:14:58 PM

 واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية " إدارة قادرون بإختلاف " ، فعاليات جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات المختلفة ( محافظة الدقهلية )  ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .  

وأقيمت الفعاليات بمراكز التخاطب وتنمية المهارات والتى تم تجهيزها ضمن برنامج ( جسور الأمل ) ، ومنها مركز شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، لدعم ذوى القدرات والهمم ، ولتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم ، وعمل تقييمات نفسية لهم ، بالإضافة إلى برامج توعية للأسر لكيفية التعامل مع أطفالهم .

 وتقدم الجلسات مجانا من الأحد للخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتتضمن الفعاليات جلسات لعلاج المشاكل السلوكية والإنفعالية للأطفال ، وعلاج عيوب النطق والكلام ، والتأخر اللغوى ، علاوة على تطوير المهارات اللغوية والسمعية ، وتنمية المهارات ،  والتعديل السلوكي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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