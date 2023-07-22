سيتي كلوب طنطا يقيم حفلا غنائيا لبهاء سلطان الجمعة المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - فى أولي حفلات city Festival لصيف 2023 التى تنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات مصر، يشهد نادى سيتي كلوب طنطا الجمعة المقبل حفلا غنائيا كبيرا يحيه المطرب بهاء سلطان ويقدم الحفل الإعلامي خالد عليش.

يعتبر حفل بهاء سلطان الذي يستضيفه سيتي كلوب طنطا ، باكورة الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيا في مختلف الفروع، ويُقام الحفل في ستاد طنطا الذي يستوعب آلاف الجماهير ، وسيكون الحضور مجانيا لأعضاء أندية سيتى كلوب.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، مما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم.