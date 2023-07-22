كيليان مبابي للبيع.. السعودية تجهز عرض تاريخي للنجم الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي حديث الشارع الرياضي في دول العالم، بعدما شهدت الساعات الأخيرة مفاجاة من العيار الثقيل، وهي خروج مبابي من قائمة باريس سان جيرمان للمعسكر التحضيري.

وفجر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في إنتقالات اللاعبين مفاجأة مدوية أمس الجمعة، بعدما أعلن أن نادي باريس سان جرمان عرض كيليان مبابي "للبيع" ابتداء من السبت.

وقال الصحفي المختص بالانتقالات إن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل "دون كيليان مبابي".

سبب مناوشات كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

الجميع يعرف أن رغبة كيليان مبابي هي إرتداء قميص ريال مدريد، وكان علي بعد الإنتقال إلي الفريق الملكي في الموسم الماضي، قبل أن ينجح ناصر الخليفي في إقناعه بالتجديد موسمين مع الفريق الفرنسي.

ولكن يبدو أن الوضع لم يكن مجرد أموال لدي اللاعب الشاب، فبعد مرور موسم رواده حلم الريال مرة أخري، وسط مفاوضات من الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لتمديد عقدع وهو ما رفضه مبابي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الفريق العاصمي متأكد من أن مبابي يملك اتفاقا كاملا مع ريال مدريد على الانتقال مجانا العام القادم للريال، ولذلك يرفض تمديد مدة تعاقده.

ولعب مبابي لباريس سان جيرمان 260 مباراة في مختلف البطولات منذ صيف 2018 سجل فيها 212 هدفا وتوج بـ4 بطولات للدوري الفرنسي واثنتين لكأس فرنسا و3 في السوبر الفرنسي وواحدة في كأس الرابطة بينما سجلت فترته السابقة بطولتين كبيرتين مع المنتخب بعد التتوج بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

السعودية تجهز عرض تاريخي لضم كيليان مبابي

تراقب الأندية السعودية موقف الفرنسي كيليان مبابي إستعدادًا لتقديم عرض مالي ضخم لضمه بعد الخروج من حسابات باريس سان جيرمان، حيث أن الريال ينتظر إنهاء تعاقده لخطفه بالمجان ولا يستعد لشرائه خاصة بالمبلغ الخيالي المعروض من الفريق الفرنسي.

وكشف الصحفي بن جاكوبس:" الأندية السعودية مستعدة لتقديم عروض لمدة عام واحد لكيليان مبابي، ثم ينضم إلى ريال مدريد في صيف 2024".

وأضاف:" الفرنسي يريد البقاء في أوروبا لكن باريس سان جيرمان لن يواجه مشكلة في بيع اللاعب للأندية السعودية".