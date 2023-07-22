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ميسي يخطف الأنظار بهدف عالمي في ظهوره الأول "فيديو"

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ياسر رشاد - القاهرة - إنتر ميامي الأمريكي

السبت 22/يوليو/2023 - 11:57 ص 7/22/2023 11:57:45 AM
كأس الدوري الأمريكي

 استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل إشعال حماس المدرجات الأمريكية، بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ببطولة كأس الدوري الأمريكي.

 

 

 

 هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي الأمريكي.. فيديو

 وشارك ميسي  كبديل في الدقيقة 54 من أحداث مواجهة إنتر ميامي الأمريكي ونظيره كروز أزول المكسيكي، ضمن مرحلة دور المجموعات ببطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقًا من أمريكا والمكسيك وكندا.

 وشهدت الدقيقة 92 إحراز ليونيل ميسي هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي عن طريق ضربة حرة لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف في كأس الدوري الأمريكي.

 فيديو.. ميسي يخطف هدف عالمي مع إنتر ميامي الأمريكي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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