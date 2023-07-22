شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يشارك فى مران الزمالك استعداداً للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران الأبيض، الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض البطولة العربية.

وتواجد أحمد أيمن منصور فى المران الجماعى تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، بعد انتهاء إعارته إلى فريق طلائع الجيش.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية صباح اليوم، السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام، بعد انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على تقديم موعد سفر البعثة البيضاء إلى السعودية لمدة 24 ساعة، بعدما كان من المقرر أن تسافر البعثة الاثنين استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية مساء غد الأحد ، من أجل إقامة معسكر إعداد فى السعودية، قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.