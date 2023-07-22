شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خليل يحصد البرونزية الثالثة لمصر فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البطل المصري سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، خلال مشاركته فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة حالياً فى مدينة ملبورن الأسترالية.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وخسر سلمان خليل فى الدور نصف النهائي أمام مواطنه محمد زكريا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-6

وبذلك يحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعدما خصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات.

وتأهل 5 لاعبين مصريين إلى نصف نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.