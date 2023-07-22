شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد موعد إجازته فى سويسرا بعد مباراة الداخلية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال الساعات المقبلة، موعد سفره إلى بلاده من أجل قضاء إجازة هناك عدة أيام عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي.

ويلتقى الأهلي مع بيراميدز غداً الأحد، ثم يختتم مبارياته فى بطولة الدوري التي توّج بها الأربعاء المقبل، قبل أن يلعب مع الداخلية فى كأس مصر 30 يوليو الجاري.

على صعيد متصل، يحدد الجهاز الطبي للأهلي، بالتنسيق مع نظيره الفني، خلال مران اليوم، السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

واقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي.

وغاب السولية عن الأهلي بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويخضع الثنائي السولية ومتولي لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي اليومية، قبل الانتظام في المران الجماعي وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات المتبقية في الدوري أمام بيراميدز ثم المصري.

ويتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير غداً السبت والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري.