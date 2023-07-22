شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية.

وشارك "دونجا" فى التدريبات الجماعية عقب تعافية من الإصابة التى كان يعاني منها خلال الفترة الماضية فى العضلة الخلفية وغاب بسببها عن المشاركة.

وخاض اللاعب الحصة التأهيلية والفقرة الخططية وجزء من التقسيمة الفنية، وفقا للبرنامج المخصص له للمشاركة مع الفريق بالتدريبات بشكل تدريجي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر3 أغسطس.