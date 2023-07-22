شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يساند الفريق أمام سيراميكا باستاد برج العرب فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري التواجد في ملعب مباراة المصري وسيراميكا ببرج العرب، لدعم اللاعبين فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم من أجل التتويج باللقب.

ويستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عندما يلتقي مع سيراميكا، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.