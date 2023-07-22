شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين أوسوريو ولاعبى الزمالك.. وعبد الشافى يدعم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية.

وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني واللاعبين فى العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، فى حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تماما، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسئوليات خلال الفترة المقبلة وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية، مؤكدا ثقته التامة فى الجميع للظهور بصورة أفضل.

وتواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، في التدريبات الجماعية من أجل مؤازرة الفريق قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على تحية اللاعب والاطمئنان عليه.

فيما أدى عمرو السيسي، تدريبات تأهيلية خاصة، وجاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا في كاحل القدم.

وشارك اللاعب فى الحصة التأهيلية بصحبة زملائه في بداية المران قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.