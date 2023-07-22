شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة سوزا ويواصل التفاوض مع نادى جيونبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام فى صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وواصل الأهلي التفاوض مع النادي الكوري لإتمام الصفقة، رغم أن الأخير حاول التراجع عن إتمام الصفقة خلال الساعات الأخيرة.

ويتسلّح الأهلي برغبة سوزا فى اللعب للقلعة الحمراء خلال المفاوضات التى دارت مؤخراً بين الطرفين، لذا يعمل مسئولو الأهلي على استغلال هذه الرغبة فى حسم الصفقة لصالحه، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء كانوا قد حسموا جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، قبل أن يُفكر النادي الكوري فى التراجع عن الصفقة أو تحديد مطالب مالية أخرى تختلف عن المبالغ التي سبق واتفق عليها الناديان منذ فترة.

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية عن استمرار جوستافو سوزا مع فريقه، ما يعني عدم انتقاله إلى الأهلي هذا الصيف.

وكان النادى الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة البرازيلى جوستافو سوزا، مهاجم نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع النادى الكورى.

وقال موقع "chosun" الكوري الجنوبي، إن جوستافو مع فريقه، بعد أن دخل الأهلي مع جيونبوك في مفاوضات منذ فترة للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن النادي الكوري الجنوبي كان يربط التخلي عن مهاجمه البرازيلي بالتعاقد مع مهاجم جديد.

وذكر الموقع أن جيونبوك تعاقد أمس مع بارك جاي يونج مهاجم إف سي أنيانج، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في كوريا الجنوبية ، في ظل منافسة جيونبوك على الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.