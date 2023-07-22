شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نسعى لإنهاء أزمة إيقاف القيد وسداد مديونيات سبورتنج لشبونة وأشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تبذل مجهودا مضاعفا الفترة الحالية من أجل توفير مديونيات نادى سبورتنج لشبونة، والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، من أجل رفع القيد عن الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته، أن إدارة الزمالك اقتربت من توفير قيمة الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، والبالغة مليون و500 ألف يورو، كما تسعى لتوفير غرامة الغانى بنجامين أشيمبونج، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

وأوضح المصدر، أن الزمالك حدد صفقاته المطلوبة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد، وبمجرد رفع إيقاف القيد بسداد المديونيات سيتم إنهاء تلك الصفقات بشكل رسمى والإعلان عنها.

من جهته ىيتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته في البطولة العربية على اللاعبين المعارين، بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفني وإمكانياتهم البدنية،بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.