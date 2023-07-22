شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر عروض معسكر الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي عدة عروض لإقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، وقدمت أكثر من شركة تسويق عروضاً للقلعة الحمراء لإقامة معسكرات فى النمسا أو الإمارات أو إسبانيا أو هولندا.

ويبحث مسئولو الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير معسكر الفريق واختيار المكان المناسب، وكذلك الموعد، ثم اتخاذ القرار الأنسب للفريق.

وفى صعيد متصل، استقر السويسري مارسيل كولر على الدفع بالقوة الضاربة فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ، الأحد، فى الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز على بيراميدز غداً من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع حرس الحدود فى المباراة التى شهدت استلام الأهلي درع الدوري.

وينوي كولر الدفع فى مباراة الغد بالعناصر الأساسية، وفى مقدمتها، محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وديانج ومحمد هاني.