شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متكافئة بين المصرى وسيراميكا قبل نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي فريق سيراميكا فى الثامنة والنصف مساءً، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسبق والتقى المصري وسيراميكا فى 6 مواجهات، كانت جميعها بمسابقة الدوري العام، فاز المصري فى مواجهتين، وفاز سيراميكا فى مثلهما، وتعادل الفريقان فى مباراتين أيضاً.

وجاءت مواجهات الفريقين كالتالي:

الدوري

موسم 2022/2023

الدور الأول: فوز سيراميكا 3/0

الدور الثاني: فوز سيراميكا 3/0

موسم 2021/2022

الدور الأول: التعادل 1/1

الدور الثاني: فوز المصري 4/1

موسم 2020/2021

الدور الأول: التعادل 2/2

الدور الثاني: فوز المصري 2/1

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.