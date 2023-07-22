شكرا لقرائتكم خبر عن "دفع المستحقات" يجمد عقوبة "فيفا" بإيقاف قيد الزمالك فى أزمة أشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى. وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

يأتى ذلك بعدما تلقي الزمالك مؤخراً خطابا أيضاً من "فيفا" بإيقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا.

وفى سياق مختلف، يتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته في البطولة العربية على اللاعبين المعارين،بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفني وإمكانياتهم البدنية،بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.