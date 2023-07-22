الزمالك والنصر السعودي.. موعد المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن 90 دقيقة مشتعلة في المملكة العربية السعودية، عندما يلتقي فريقي الزمالك بطل الدوري المصري الموسم الماضي، مع نظيره النصر السعودي المدجج بالنجوم.

ويستعد فريقي الزمالك والنصر لاختتام استعداداتهما للبطولة العربية، بعدما اقتربنا من مواجهات المجموعة التي تضم كلا من النصر والزمالك والاتحاد المنستيري.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي

من المقرر أن تكون مباراة الزمالك والنصر هي الثالثة في المجموعة، حيث تقام يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، بعد أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

من المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والنصر عبر عدة قنوات عربية كالتالي:

: OnTime Sports - KSA Sports - AL Kass - AD Sports - Kuwait Sports - Arryadia tnt - Oman Sports - الجزائرية الثانية - Iraq Sports - الوطنية التونسية.

ويعيش الفارس الأبيض الفترة الحالية عدة أزمات كثيرة تتمثل في النتائج الهزيلة التي تلقاها الفريق أخيرًا، فضلًا عن حالة التخبط التى تسيطر على القلعة البيضاء برحيل نجوم الفريق والصفقات التى لم تقدم شهادة ميلادها للجماهير حتى الآن ومرورًا بعزل مرتضى منصور، رئيس النادي والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات بالنادي فهل تمثل كل هذه الأمور دافعًا قويًا للاعبي الزمالك لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أداء مميزًا بالبطولة العربية أم ستواصل سلسلة النتائج السلبية للأبيض ويبقى عرض مستمر؟.

استعدادات الزمالك المصري للبطولة العربية

ويشارك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى البطولة العربية بعدما استطاع التتويج بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز في آخر موسمين.

استعدادات النصر السعودي للبطولة العربية:

وتستمتع جماهير النصر السعودي بأزهى الفترات التى يعيشها الفريق النصراوى فى الفترة الأخيرة بعد إبرامه التعاقد مع صفقات عدة من العيار الثقيل وهم نجوم عالميين من أبرز الدوريات المختلفة حول العالم بحثًا عن الوقوف على منصات التتويج الموسم الرياضي الجديد.

وخاض النصر السعودي 4 مباريات ودية خلال معسكره التحضيري بالبرتغال، حيث فاز على ألفيركا 2-0 ، وهزم فارينزي 5-1 ، بينما خسر من سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، والهزيمة على يد بنفيكا بنتيجة 4 ـ 1.