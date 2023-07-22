بيراميدز يحافظ على مصطفى فتحي من شبح الأهلي بمليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - حافظت إدارة نادي بيراميدز على مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من التعاون السعودي، بتفعيل بند الشراء.

وأكدت تقارير صحفية أن بيراميدز فعل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب من التعاون السعودي مقابل مليون دولار.

وكان الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع التعاون السعودي من أجل ضم اللاعب المصري المحترف ضمن صفوف الفريق السعودي.

يذكر أن كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات الأهلي مع الثنائي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، ومصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية “على لسان مصدر مسؤول في الأهلي، كل ما تردد عن انتقال زيزو للأهلي عبر عرض أوروبي لا أساس له من الصحة ”.

وأضاف " لم تحدث جلسة أو كلام بين أمير توفيق وزيزو هو لاعب مهم ولكن لم تحدث أي مفاوضات، إذا كان هناك فرصة للتفاوض بناء على عقده فاللاعب مرحب به في أي مكان ولكن الأهلي مليء بلاعبيه.

وعن موقف مصطفى فتحي “ الأهلي ليس طرفًا في مصطفى فتحي وبيراميدز خلص كل حاجة، اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر والأهلي لم يتدخل في تلك الصفقة من قريب أو بعيد ”.

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني وميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، لينهي حالة الجدل التي أثُيرت أخيرًا بشأن اللاعب.

وقدم الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش مرتديًا قميص النادي الأهلي لتقديم الصفقة رسميًا.



كان نادي ميتلاند الدنماركي قد أعلن منذ قليل انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي.



ونشر النادي الدنماركي صورة للاعبه إمام عاشور معلقًا عليها، بحسم انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز:

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز غدًا الأحد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا الأحد على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.