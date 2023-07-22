أدهم معتز يتأهل للدور الرئيسي بعد اكتساح لاعب إسرائيل ببطولة العالم للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - فاز البطل المصري أدهم معتز على نظيره لاعب إسرائيل بنتيجة 15-2، ليتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم للسلاح المقامة في إيطاليا.

مصريون يتأهلون للدور الرئيسي في بطولة العالم للسلاح:

فيما تأهل أيضًا للدور الرئيسي من بطولة العالم للسلاح كل من زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز.

وافتتح المنتخب المصري للسلاح اليوم مشواره ببطولة العالم في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتقام اليوم منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات ومنافسات سلاح السيف رجال.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة سيدات كل من:" ناردين إيهاب وآيه شريف ولولوة سليمان وسارة بيومي".

بينما جاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال كالتالي:" زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز وأدهم معتز".

وتأهل زياد السيسي مباشرةً لدور ال 64 الرئيسي وذلك بسبب وجوده ضمن أفضل 16 لاعبًا في التصنيف العالمي لسلاح السيف.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كل من:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما جاءت قائمة السيدات كالتالي:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وسارة بيومي".

وجاءت قائمة سلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبة"، وضمت قائمة السيدات:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

ويترأس البعثة كل من نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح، طارق الحسيني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم، مدير إداري المنتخب، ومحمد الجمال، أخصائي الأحمال، ومحمد الششتاوي، طبيب الفريق، وإسلام سعيد، مندوب البنك الأهلي.