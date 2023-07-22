ليفربول يعلن رحيل لاعبه إلى بريستون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم السبت، عن رحيل لاعبه لايتون ستيوارت إلى نادي بريستون نورث إند الإنجليزي.

ليفربول يعلن رحيل ستيوارت:

وقال ليفربول في بيان له معلنًا رحيل لاعبه ستيوارت: " يغادر ستيوارت ليفربول بعد أكثر من عقد مع نادي طفولته، بعد أن انضم إلى صفوف الأكاديمية وهو في السابعة من عمره".

وتايع ليفربول: " مثل ستيوارت فرق الريدز تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا في المواسم الأخيرة وتم اختياره على مقاعد البدلاء في مباراة ربع نهائي كأس كاراباو في أستون فيلا في ديسمبر 2019".

وأضاف نادي ليفربول: " تعافى ستيوارت من إصابة طويلة في الرباط الصليبي الأمامي ليحقق حلمه عندما بدأ مع فريق ليفربول الأول بقيادة يورجن كلوب ضد ديربي كاونتي في نفس المنافسة في نوفمبر الماضي".

وأتم ليفربول في بيان له : " يأخذ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خطوة جديدة في حياته المهنية من خلال الانضمام إلى بريستون بشكل دائم، مع مدافع الريدز كالفين رامزي بالفعل في ديبديل على سبيل الإعارة، الجميع في نادي ليفربول يتمنى للايتون كل التوفيق في المستقبل".

يذكر أن أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عدم رحيله عن الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية إنجليزية: “ تدريب منتخب ألمانيا هو شرف كبير بدون شكل لكن المشكلة الأبرز هي ارتباطي بليفربول لا يمكنني الرحيل فجأة".

وأضاف: "لو كان هناك فرصة فيجب أن أكون متوفرًا بينما حاليًا لدي مسؤولية مع ليفربول، لا أعلم ما سأفعله بعد ليفربول لكن أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

وأتم: “ هذا لا يمكن، والاستفسار عن الأمر غير موجود حتى، إذا كنت سأفعل ذلك في وقت ما، فيجب أن أكون متاحًا، ولست كذلك في الوقت الحالي”.

يذكر أن تغلب ليفربول على كارلسروه برباعية لهدفين، ونشر الموقع الرسمي للنادي تصريحات كلوب بعد المباراة.

وقال كلوب: "من الواضح أن التدريبات كانت جيدة جدًا، أعجبتني بداية الشوط الأول، وبعض الأشياء الأخرى، لكن بعد ذلك أصبحنا في كسل بعض الشيء، ولم نلعب بأفضل ما نستطيع".