شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحاول تخفيض سعر رضا سليم لإتمام الصفقة خلال الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في نادي الجيش الملكي المغربي تخفيض المقابل المالي من أجل إتمام صفقة رضا سليم الذي يرغب المارد الأحمر التعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد الجناح المغربي أحد اللاعبين المطلوبين في الأهلي خلال الموسم المقبل بعدما نال إشادة الجهاز الفني للمارد الأحم بقيادة مارسيل كولر الذي شاهد عدة مباريات للاعب مع ناديه الجيش ومساهمته معه في كثير من الإنتصارات.

ويحاول الأهلي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الجيش المغربي للإستغناء عن اللاعب والذي يصل إلى ثلاثة ملايين دولار، خاصة أن اللاعب لديه عروض خليجية من قطر والإمارات.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب صاحب الـ23 لاعباً بالإنتقال للقلعة الحمراء ليكون إحدى الصفقات التى تلقى ترحيب كولر، خاصة أن اللاعب يُجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وهو ما يبحث عنه المدير الفني السويسري.

وظهر اللاعب مع ناديه الجيش بشكل جيد هذا الموسم وقاده للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ عام 2008 ، ولعب رضا سليم 38 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق الجيش الملكي، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات التي شارك بها.