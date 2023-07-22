شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللاعبين الـ6 العائدين لصفوف الزمالك بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين فى التدريبات بعد انتهاء إعارتهم للأندية التى كانوا يتواجدون بها خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.