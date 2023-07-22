شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل الأهلي مع ملف تجديد عقد مارسيل كولر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تجديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أحد أهم الملفات التى تشغل اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى الشارع الأهلاوي، لذا يسعى مسئولو القلعة الحمراء لحسم هذا الملف، وهو ما سنلقي عليه الضوء من خلال التساؤلات التالية..

س: كيف يفكر الأهلي فى ملف تجديد عقد كولر؟

ج: هناك اتفاق تام فى الأهلي على تمديد عقد كولر بعد النجاحات الكثيرة التى حققها مع الفريق منذ توليه المسئولية.

س: ما هي مدة عقد كولر مع الأهلي؟

ج: كولر تولى تدريب الأهلي فى سبتمبر الماضي، ووقتها وقع عقداً مدته موسمان، انتهى موسم ومازال يتبقى موسم له مع النادي.

س: ماذا عن تجديد عقد كولر.. وكيف يفكر الأهلي في هذا الملف؟

ج: مسئولو الأهلي يضعون حالياً الرتوش الأخيرة على عقد مارسيل كولر بهدف تجديده لمدة موسمين آخريين بخلاف الموسم المُتبقي فى عقده مع النادي، ليقترب المدرب السويسري كثيراً من البقاء في الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

س: هل تفاوض الأهلي مع كولر بخصوص التجديد؟

ج: حدث هذا فعلاً.. وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأيام الماضية شهدت أكثر من جلسة عبر تقنية الزوم مع دينو لامبريتي، وكيل أعمال كولر، وشهدت المفاوضات اتفاقاً حول الخطوط العريضة بشأن تجديد عقد المدير الفني للمارد الأحمر الذى تولى مسئولية تدريب في شهر سبتمبر الماضي وحقق نتائج رائعة مع الفريق بعدما قاده للفوز بخمس بطولات هى، السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري الممتاز.

س: ماذا عن موقف كولر من التجديد للأهلي؟

ج: المدرب السويسري رحب بالبقاء مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم قادمة، رغم تلقيه عروضاً مُغرية من أندية خليجية ومن منتخب آسيوي كشف عنها وكيل أعماله مؤخراً، لكن المدرب السويسري أبدى ترحيباً بفكرة البقاء مع الأهلي واستكمال التجربة التي شهدت نجاحات واضحة على الصعيدين المحلي والأفريقي.