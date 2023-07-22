شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية للفرق المشاركة فى البطولة العربية لكرة اليد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة اليد قائمة الفرق المشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 25 أغسطس الجارى وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وضمت قائمة الفرق كلا من: الهدى السعودي و البنك الأهلي المصري والزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي والعربي الكويتي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والشعلة اليمني و مضر السعودي والحشد الرياضي العراقي والقطن اليمني وفاق عين التوتة الجزائري .

وتعد هذه البطولة مؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد لها نوفمبر المقبل بالسعودية أيضا، والذى تأهل لها الأهلى بالفوز فى السوبر الأفريقى فى النسخة الأخيرة .