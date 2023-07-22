شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى السعودية مساء غد الأحد.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، ويحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التى ستصل للدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.