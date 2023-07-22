شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم عمر فايد مدافع الفريق،كولر يدفع بالقوة الضاربة للأهلي أمام بيراميدز غداً .

كولر يدفع بالقوة الضاربة للأهلي أمام بيراميدز غداً

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، فى الدوري الممتاز.

المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم عمر فايد مدافع الفريق

كشف مصدر مسؤول بنادي المقاولون العرب حقيقة تلقي النادي عرضاً رسمياً لضم عمر فايد لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المقاولون لم يتلق أى عروض رسمية من الأهلي حتى الآن بخصوص اللاعب. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن سداد نادي الزمالك مستحقات لاعبه السابق الغانى بنجامين أشيمبونج يجمد عقوبة فيفا بإيقاف القيد للنادى. وتسلم نادى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس الرابطة

رصدت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه للفريق الفائز ببطولة كأس الرابطة، ومليون جنيه مكافأة للفريق الوصيف.

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استبعاد كلاً من مصطفى شلبى وعبد الله جمعة من رحلة السفر إلى السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، بسبب عدم الجاهزية.

المنتخب يبحث عن وديتين فى شهر أكتوبر استعدادًا لتصفيات كأس العالم بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم في البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل حيث طلب البرتغالي روي فيتوريا توفير وديتين خلال تلك المعسكر، ويتواصل الجهاز الإداري بالتنسيق مع اتحاد الكرة عن خوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

الأهلى يحاول تخفيض سعر رضا سليم لإتمام الصفقة خلال الصيف الجارى