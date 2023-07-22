شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري لاعب الأهلي يقترب من زد بعد انتهاء إعارته لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مصطفى البدري لاعب الأهلي المُعار لنادي فيوتشر من الانتقال لنادي "زد"، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب زد للحصول على خدمات البدري الذى انتهت إعارته لنادي فيوتشر نهاية الموسم الجاري.

وتبدو عودة البدري للأهلي صعبة للغاية فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه، لذا تتجه النية لتجديد إعارته الموسم المقبل، وتلقى اللاعب أكثر من عرض محلى لكن كفة زد في الحصول على خدماته هى الأرجح حتى الآن.

وفى سياق متصل، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالقوة الضاربة فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، فى الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز على بيراميدز غداً من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع حرس الحدود في المباراة التى شهدت استلام الاهلي درع الدوري.

وينوي كولر الدفع فى مباراة الغد بالعناصر الأساسية، وفى مقدمتها، محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وديانج ومحمد هاني.