شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. البنك الأهلى يضم حاوى الإسماعيلى لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع أحمد مدبولى لاعب وسط نادى الإسماعيلي السابق لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر.

وكان البنك الاهلى نجح فى التعاقد مع الثنائى سمير فكرى لاعب فريق الداخلية وحسن شاهين حارس مرمى فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيتم الإعلان عن الصفقتين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسم مسئولو البنك الأهلى التعاقد مع سمير فكرى بعد المنافسة مع بعض الأندية وتوقيع العقود مع اللاعب، كما أنضم حسن شاهين بعد أنتهاء تعاقدة مع فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يعود القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الاهلى الى القاهرة الاسبوع المقبل لبداء فترة الاعداد استعدادًا للموسم المقبل بعد قضاء اجازة باليونان مع أسرته.

ويسعى مجلس إدارة نادى البنك الاهلى من التعاقد مع لاعبين أقوياء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على التواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدورى الممتاز وحجز مقعد للمشاركة فى البطولات الأفريقية.