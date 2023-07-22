ناد سعودي يقدم عرضا خرافيا لضم مبابي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شبكة "R M C " الإسبانية، إن الهلال السعودي قدم عرضاً بـ400 يورو لضم كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع منح 200 مليون يورو للنادي الفرنسي، لشراء العام الأخير من عقد اللاعب.

وأضافت الشبكة أن النادي السعودي يخطط أيضا لإتاحة الفرصة لكيليان للذهاب لمدريد العام المقبل، إذا نجح فى الظفر بخدماته لعام واحد، بعدما قرر مسئولو باريس سان جيرمان فتح المزاد على بيع نجم نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتفادى رحيله المجاني فى يونيو 2024 بعد انتهاء عقده.

ومنحت إدارة باريس سان جيرمان النجم الفرنسي خيارين، الأول تجديد عقده مع النادي إذا أراد البقاء لنهاية الموسم، أو البيع فى الصيف الحالي، فيما يرفض مبابي تجديد عقده والبقاء حتى نهاية الموسم للحصول على مكافأة ولاء قيمتها 60 مليون يورو.

واستبعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة لاعبه كيليان مبابي من قائمة الفريق المتوجّهة إلى اليابان.

يأتي ذلك رغم مشاركة النجم الدولي الفرنسي في المباراة الودية التي أجراها الفريق الباريسي مع لوهافر الجمعة والتي آلت نتيجتها لمصلحة فريق المدرّب الإسباني لويس إنريكي بهدفين نظيفين.