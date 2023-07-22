لجنة فنية فى الإسماعيلى برئاسة أبو جريشة لحسم ملفات الجهاز الفنى والصفقات

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الإسماعيلي على تشكيل لجنة فنية للكرة برئاسة على أبو جريشة، وعضوية كل من صبري المنياوي وعماد سليمان، لحسم كل الملفات الكروية فى الإسماعيلي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.

وأكدت مصادر بالنادى الإسماعيلى أن هناك اتصالات مكثفة مع وزارة الشباب والرياضة لإعلان تشكيل اللجنة الفنية خلال الساعات المقبلة للبت فى الأمور الكروية العاجلة، وأبرزها تحديد الموقف النهائي للجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل بالاستمرار أو الرحيل، بخلاف التحرك فى ملفات اللاعبين الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة.

ورحل عن الإسماعيلى العديد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النادى ولم يتم التجديد لهم بسبب الأزمة المالية والتى يأتى فى مقدمتهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم وعمر الوحش ومصطفى فارس وأحمد مدبولى ومحمد الشامى.من جانبها، قدمت اللجنة الثلاثية التى تدير النادى الإسماعيلى فى الوقت الحالى، الشكر لحمزة الجمل وجهازه الفنى على المجهود الرائع الذى قاموا به بعدما نجحوا فى العبور بالفريق لبر الأمان بعدما ظل مهددا للهبوط للقسم الثانى، إلا أن الفريق استعاد توازنه وحقق الانتصار فى آخر مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندرى مما جعل الفريق ينهى المسابقة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز