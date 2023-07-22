منتخب الجولف يطير إلى المغرب استعدادًا للبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر القاهرة غدًا الأحد بعثة منتخبنا الوطنى للرجال متجهة الى المغرب استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للرجال رقم 42 .

وتضم البعثة المسافرة غدا إلى المغرب كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف وكابتن الفريق غسان قبانى والمدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور واللاعبون عيسى ابو العلا ودين نعيم وادم الشامى ومحمد ابو العلا بينما يلحق بالفريق فى المغرب يوم الاربعاء المقبل نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة تيمور أبو الخير وبرفقته عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عطاالله.

ويتدرب منتخبنا بالمغرب اعتبارا من بعد غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام قبل انطلاق المنافسات والمقرر لها يوم 27 يوليه الجارى وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك فى البطولة العربية 13 منتخبا هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت وتونس والعراق ولبنان و فلسطين وليبيا بالإضافة للمغرب البلد المضيف.

كما يشارك منتخبنا الوطنى فى البطولة العربية الأولى للمحترفين للرجال والتى ينظمها الاتحاد العربى للجولف لأول مرة وتستضيفها المغرب أيضا خلال الفترة من 1 إلى 4 أغسطس المقبل.